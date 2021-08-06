Системная работа

Рустам Алмазов

В целях систематизации методик обу­чения казахскому языку как второму (освоенному человеком после первого (родного) языка) и иностранному, приведения содержания учебных пособий и приложений в соответствие с требованиями к изучению языка Национальной академией образования имени Ыбрая Алтынсарина и Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова был подписан меморандум о сотрудничестве.

В его рамках будут проведены совместные семинары, конференции, совещания, мастер-классы и «круг­лые столы». Продолжится работа над формированием методик с привлечением языковых специалистов, будут проведены исследования в областях, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание будет уделено разработке методических пособий для дистанционного обучения через Интернет и мобильную связь с использованием передовых методик владения языком, а также разработке экспертных заключений с целью систематизации содержания методических пособий для обучения казахскому языку.

Специалисты систематизируют лексические и грамматические минимумы для изучения казахского как иностранного и второго языка, разработают анализ содержания и структуры учебников и учебных пособий для обучения казахскому языку взрослых. В рамках сотрудничества будут также организованы онлайн-курсы повышения квалификации и обмена опытом для языковедов, преподавателей и методистов регио­нальных центров обучения языкам.

Исполняющий обязанности генерального директора Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов доложил о накопленных содержательных и организационных вопросах при изучении казахского как второго языка.

Президент Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Гани Бектаев выразил готовность к совместной работе с использованием научного и методического потенциала академии для развития казахского языка на данном этапе.

