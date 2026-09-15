Системная трансформация с конкретными целями

Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева пришлись на время, когда привычные представления об устойчивости государства подвергались серьезным испытаниям на прочность. В этих условиях политика Главы государства, нацеленная на глубокую качественную трансформацию социально-экономичес­кой и политической модели развития страны, оказалась наиболее эффективна.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире и вокруг нас в последние годы, экономическую нестабильность (пандемия, напряженность в международных отношениях, торговые конфликты и так далее), реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева во многих сферах дают положительные результаты», – подчеркнул Вице-Президент Ерлан Карин, комментируя итоги развития государства за последние семь лет.

На пост Президента Касым-Жомарт Токаев вступил в марте 2019 года. И если сравнивать основные показатели экономического развития государства в I квартале 2019 и I квартале 2026 годов, то внушительный прогресс становится очевиден.

Так, ВВП на душу населения вырос в 2,3 раза: с 715,5 тыс. в 2019 году до 1 661,6 тыс. тенге в 2026-м. В долларовом выражении рост составил 1,7 раза: с 2 005 до 3 338 долларов.

Чистый внешний долг снизился в 1,45 раза: с 51 тыс. до 35 тыс. долларов на душу населения. Валовые меж­дународные резервы страны при этом выросли в 2,47 раза – до 66,8 млрд долларов, а монетарное золото в резервах увеличилось почти в 3,5 раза, до 51,8 млрд долларов. Кроме того, за последние семь лет в экономику страны привлечено иностранных инвестиций на сумму 155,8 млрд долларов.

В целом, по данным Международного валютного фонда, за этот период Казахстан сумел войти в топ-50 крупнейших экономик мира и в пятерку лидеров по темпам экономического роста.

Вице-Президент Ерлан Карин обратил внимание и на другие показатели. В частности, за пос­ледние семь лет доля субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась на 47,5% (сегодня их в стране зарегистрировано 2,3 млн), а также было открыто 625 новых промышленных предприятий. За этот период в стране создано 3 635 новых рабочих мест.

Особого внимания заслуживает динамика развития отечест­венного автопрома: с 2019 по 2026 год в республике произведено 850 тыс. автомобилей. Внушительный рост показал также сектор АПК: за последние семь лет объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 20,2%.

В недавних своих выступлениях Глава государства не раз обращал внимание на то, что сегодня Казахстан превратился в «большую стройку», подчеркивая тем самым масштабное развитие жилищной, коммунальной, социальной и иной инфраструктуры. Цифры это также наглядно иллюстрируют. За последние семь лет введено в эксплуатацию 118,3 млн кв. м жилья; отремонтировано 14,2 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения; по всей стране построена 1 301 новая школа и открыто 345 новых детских садов; начали работу 1 259 новых медицинских объектов; возведено 536 новых спортивных объектов.

Акцентировал внимание Вице-Президент и на еще одном значимом достижении: за семь лет уровень преступности в Казах­стане снизился на 49,1%. В целом вопросы обеспечения общественной безопасности, укоренения в казахстанском обществе принципа «Закон и Порядок» остаются в фокусе особого внимания Главы государства.

Ключевым приоритетом в политике Касым-Жомарта Токаева на протяжении всего его президентского срока остается развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения. Президент неизменно подчеркивает: Казахстан был и остается социальным государством, а главным ресурсом развития страны были и остаются люди. Это отражено как в новой Конституции страны, так и в стратегиях развития государства в различных сферах. Образование, здравоохранение, наука, детская политика, спорт и социальная поддержка рассматриваются как долгосрочные вложения в общество. При этом меняется философия социальной политики: государственная помощь должна быть адресной и справедливой.

Результаты такого подхода красноречиво демонстрируют статистические данные: за прошедшие семь лет объем средств, выделенных на социальную сферу, составил 34 трлн тенге, а минимальная пенсия выросла в 1,9 раза (с 36 108 до 69 049 тенге).

Численность населения Казахстана за этот же период увеличилась на 1,8 млн человек и сегодня составляет более 20,6 млн человек. Продолжительность жизни людей увеличилась на 2,79 года – до без малого 76 лет.

Повестка реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, последовательно реализуемая последние семь лет, затрагивает фактически все сферы жизнедеятельности государства. Важно подчеркнуть: это не «точечная модернизация», а комплексная программа преоб­разований, нацеленная на повышение устойчивости государства и благополучие общества – через сильную экономику, современную инфраструктуру, человечес­кий капитал, работающие институты, цифровизацию.

Принятие в марте 2026 года новой Конституции Республики Казахстан стало своего рода кульминацией этой масштабной модернизации и показателем широкой народной поддерж­ки проводимых Президентом реформ. Обновленная конституционная основа государства вобрала в себя ключевые прио­ритеты и принципы, которые уже показали свою эффективность и, будучи закрепленными на высшем законодательном уровне, создают все возможнос­ти для мощного рывка вперед.

Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю принятия Основного закона подчеркнул: «Разработка и принятие поистине Народной Конституции олицетворяют торжество общенационального единства, массовую поддержку нашей стратегии модернизации и реформ».