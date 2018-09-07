Системные проблемы и недостатки в работе акимата Атырауской области выявил СК

Общество
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Инга Селезнева
Фото: kapital.kz
Счетным комитетом РК выявлены системные проблемы и недостатки в деятельности управлений и отделов акимата Атырауской области. Об этом сообщил член комитета Талгат Жакан, передает корреспондент Kаzpravda.kz.

"Результаты аудиторского мероприятия Счетного комитета показывают нам наличие системных проблем и недостатков в деятельности отдельных управлений и отделов акиматов Атырауской области, отсутствие должного мониторинга и контроля со стороны администраторов местных бюджетных программ при планировании и использовании бюджетных средств, допущены факты несоблюдения законов о бухгалтерском учете, строительной деятельности, а также бюджетного законодательства. В целом по аудиторскому мероприятию установлены факты финансовых нарушений на сумму 498 миллионов тенге, 108 нарушений процедурного характера, неэффективное планирование и неиспользование средств на общую сумму в 936 миллионов 400 тысяч тенге", – озвучил итоги Талгат Жакан.

При этом в области остаются нерешенными проблемы трехсменного обучения и нехватки школ.

"Несмотря на предпринимаемые меры, проблемы трехсменного обучения и нехватки школ в городе Атырау, микрорайоне Нурсая, не решены. Количество фактически учащихся введенной в 2017 году школе на 624 места составила 1856 детей и превышает проектную мощность ученических мест в три раза", – сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что бюджетные средства, выделенные на реализацию государственной политики на представление качественных и доступных услуг в области здравоохранения, использовались не в полной мере эффективно.

"В регионе наблюдается растущий дефицит медицинских кадров, что приводит к снижению доступности и качества бесплатной медицинской помощи, нерационально используются препараты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Управлением здравоохранения при выполнении государственной программы "Денсаулык" задач, плановых показателе социально-экономического развития и бюджетных программ допущены факты недостижения", – сообщил Жакан. 

Он также отметил, что государственным аудитом были охвачены 10 объектов, в том числе 2 встречных с общим объемом охваченных средств в 33 млрд 100 млн тенге.

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