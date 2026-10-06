Системные реформы: о достижениях Казахстана по предупреждению пыток рассказали на Варшавской конференции

Ужесточена уголовная ответственность, расширены гарантии защиты задержанных, а расследование таких дел отнесено к исключительной компетенции прокуратуры. О результатах проводимых реформ и мерах по снижению рисков жестокого обращения на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению рассказал член Экспертного совета и Ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека в РК Рахимбек Мамырбаев.

В 2024 году Мамырбаев в рамках проекта Программы развития ООН в Казахстане проводил исследование по вопросам предупреждения пыток и других форм жестокого обращения. Выступая на конференции, он остановился на законодательных и практических мерах, принятых в стране в этой сфере.

По его словам, запрет пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения закреплен на уровне Конституции.

«Страна принимает все возможные законодательные и практические меры для недопущения пыток», – сказал Мамырбаев.

Уголовная ответственность за пытки в Казахстане последовательно ужесточалась. В 2002 году пытки выделили в отдельную статью Уголовного кодекса, в 2014 году максимальный срок наказания увеличили до 12 лет лишения свободы, а в 2023 году ввели уголовную ответственность за жестокое обращение. В перечень субъектов также включили работников учебных, воспитательных и лечебных учреждений.

«Уголовная ответственность за пытки последовательно усиливается и является одной из самых строгих в мире», – отметил он.

Мамырбаев также сообщил, что законодательством предусмотрены меры для обеспечения неотвратимости ответственности. За пытки не освобождают от уголовной ответственности по амнистии, в связи с истечением сроков давности, раскаянием или примирением сторон. Не применяются к таким лицам условное осуждение и условно-досрочное освобождение.

Для дополнительного контроля при проведении следственных действий применяются видеожетоны и работают «прозрачные» кабинеты допросов. Также запрещены беседы, опросы и переговоры с лицами без процессуального статуса. Ответственность предусмотрена и для руководителей правоохранительных органов за непринятие мер по предотвращению пыток со стороны подчиненных.

Отдельное внимание, по словам Мамырбаева, уделяется безопасности потерпевших и медицинскому обеспечению людей, содержащихся под стражей. Если потерпевший находится под стражей, контролируется доступ к нему и при необходимости рассматривается вопрос о переводе в другое учреждение.