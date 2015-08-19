Системный ответ на вызовы 615

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе мероприятия были обсуждены направления по обеспечению роста казахстанской экономики в условиях ухудшения ситуации на мировых рынках.

Глава государства выделил ряд негативных факторов, которые могут в долгосрочной перспективе оказать влияние на казахстанскую экономику.

– Во-первых, низкие цены на нефть и металлы, по мнению экспертов, могут сохраниться в течение пяти лет. Во-вторых, доступ развивающихся стран к инвестициям и капиталу будет значительно ограничен. И, в-третьих, сжимается рынок сбыта казахстанской продукции из-за слабого спроса со стороны наших основных партнеров, прежде всего России и Китая, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что в сложившихся условиях от государства требуется проведение эффективных упреждающих мер по обеспечению сбалансированной бюджетной и монетарной политики, а также противодействию глобальным вызовам с целью поддержания экономического роста.

Глава государства отметил, что, исходя из новых экономических реалий, необходимо адаптироваться к ценам на нефть на уровне 30–40 долларов за баррель.

– В предыдущие годы мы много строили, увеличивали штаты и уровень заработной платы. Однако сейчас наблюдается недостаток средств, в связи с этим расходы на новые проекты будут строго ограничены возможностями расширения доходной базы. Поэтому необходимо установить мораторий на различные инициативы до 2018 года. Это вынуж­денная мера, вызванная сегодняшней реальностью, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев поручил снизить дефицит республиканского бюджета до 1% к 2018 году, отметив, что финансирование дефицита должно производиться только за счет внутренних резервов. Глава государства подчеркнул, что приоритетом должна стать поддержка ключевых отраслей экономики, имеющих конкурентные преимущества.

– Важным моментом реализации поставленной задачи является изучение практического опыта стран, прошедших аналогичный путь развития и схожих с нами по экономическому укладу. Это опыт Австралии и Канады за последние 30 лет. Казахстан имеет хорошие возможности в ближайшие десятилетия для встраивания в глобальные цепочки поставки товаров, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что индустриально-инновационная политика должна быть адаптирована к новым условиям, требующим поиска точек роста в секторе услуг, объем которого необходимо наращивать.

Выступивший на совещании первый заместитель Премьер-Министра Б. Сагинтаев отметил, что на фоне усложнения ситуации в мировой экономике по итогам 7 месяцев текущего года рост ВВП страны снизился на 1,5%. Девальвация российского рубля создала дополнительные трудности для отечественной пищевой промышленности и сельхозтоваропроизводителей.

– В этой связи перераспределены средства в размере 6 миллиардов тенге, ранее направленные на развитие растениеводства, на субсидирование производства молока, мяса птиц, яиц, свинины. В итоге получится повышение объема производства от 10% и выше, а по птицеводству мы тем самым сохраним более 12 тысяч рабочих мест, – сказал Б. Сагинтаев.

Первый заместитель Премьер-Министра также отметил, что проведен мониторинг освоения средств в рамках отраслевых программ.

– Мы выявили риски неосвоения 73 миллиардов тенге по программе «Нұрлы жол» и приняли решение передать эти средства в эффективно реализуемые направления. Например, 8,8 миллиарда тенге будут перераспределены на строительство дороги Астана – Павлодар – Усть-Каменогорск. Еще 6,6 миллиарда хотим перераспределить в рамках модернизации ЖКХ, – сказал Б. Сагинтаев.

Министр финансов Б. Султанов обратил внимание на значительное снижение поступлений в бюджет.

– Объемы импорта снизились на 38%, в результате чего поступления от таможенной пошлины уменьшились в два раза. Цена на нефть сократилась в два раза, в связи с чем на треть снизились поступления от экспортной таможенной пошлины. В результате доходность бюджета уменьшилась на 22%. При этом темпы роста расходов удалось поддержать на уровне 103,4% к аналогичному показателю прошлого года, прежде всего за счет гарантированных трансфертов из Национального фонда, – сказал Б. Султанов.

Также министр финансов подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом в два раза снизилась сумма неосвоенных средств из республиканского бюджета, составив 41 млрд тенге.

– В то же время в местных бюджетах этот показатель больше – ближе к 3% от расходной части, составляет 51 миллиард тенге, – сказал Б. Султанов.

Министр по инвестициям и развитию А. Исекешев отметил, что в рамках адаптации индустриальной политики к новым условиям из 14 секторов акцент будет сделан на четырех наиболее перспективных.

– Это цветная металлургия, производство удобрений и агрохимической продукции, нефтегазохимия и пищевая промышленность. Мы намерены с каждым акционерным предприятием до конца года подписать долгосрочные соглашения. И мы готовы их поддержать, вплоть до государственных гарантий. В свою очередь они должны взять на себя обязательства оставлять выручку в стране, заниматься геологоразведкой и поддерживать местные предприятия, – сказал А. Исекешев.

Министр по инвестициям и развитию обратил внимание на сокращение внутреннего спроса на продукцию таких отраслей, как машиностроение, производство строительных материалов, фармацевтика и легкая промышленность.

– В этой связи мы намерены поддерживать только сильные предприятия, которые в качестве партнеров имеют либо транснациональную компанию, либо казахстанские компании-чемпионы. Мы видим, что более сильные предприятия продолжают работу, в то время как предприятия, не занимавшиеся модернизацией, будут банкротиться, что будет учтено в нашей программе занятости, – сказал министр по инвестициям и развитию.

Министр национальной экономики Е. Досаев сообщил, что в рамках обеспечения макроэкономической устойчивости ставится задача по дальнейшему снижению инфляции до 3–4% к 2020 году, что создаст стабильные условия для привлечения инвестиций.

Е. Досаев обратил внимание на планы по изменению подходов к экспортным таможенным пошлинам, что предусматривает установление прогрессивной шкалы. Данная мера представляет собой поддержку конкурентоспособности нефтяных компаний. Кроме того, министр национальной экономики предложил рассмотреть возможность введения розничного налога для улучшения администрирования розничной торговли и общепита.

Е. Досаев отметил, что до 2017 года планируется выход государства из предприятий малого и среднего бизнеса.

Председатель Национального банка К. Келимбетов сообщил, что совместно с Международным валютным фондом осуществляется изучение перехода к инфляционному таргетированию.

– Для этого имеются свои сроки, но если сложившаяся обстановка будет сохраняться, то мы ускорим его внедрение и выйдем с соответствующим предложением после согласования с Правительством, – сказал К. Келимбетов.

Глава государства поручил Правительству в кратчайшие сроки подготовить план мер по обеспечению экономического роста в среднесрочной перспективе. Также Правительству и Национальному банку поручено срочно проработать меры экономической и валютной политики в сложившихся условиях.

– Наступает время сложной интеллектуальной работы, когда будут проверяться качества каждого министра, каждого участника экономической политики страны. Нынешний кризис является секторальным, затрагивая практически все промышленные предприятия Казахстана. Такого у нас не было, поэтому это требует совсем других подходов. Уверен, что мы выйдем из этой ситуации, так же как это происходило и раньше, – сказал Нурсултан Назарбаев.