​Системный подход

В ходе заседания обсуждены подходы министерств труда и социальной защиты населения, образования и науки, национальной экономики, по инвестициям и развитию по выстраиванию системы работы Правительства в таких направлениях, как производительная занятость, развитие массового предпринимательства, система образования, привлечение инвестиций и модернизация сферы торговли.

Все рассматриваемые на заседании госкомиссии направления ориентированы на обеспечение устойчивого экономического роста страны и модернизацию экономики в рамках Послания Главы государства народу

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».