Систему автоматической выдачи направлений в детсады внедрили в Астане
Ботагоз Балтабаева
С января 2017 года в Астане внедрили новую полноценную систему автоматической выдачи направлений в детские сады. Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев во время отчетной встречи с населением, передает Kazpravda.kz.
"Горожане ставят вопрос по обеспечению прозрачности выделения мест в государственные детсады, поэтому с января 2017 года мы начали внедрять полноценную систему автоматической выдачи направлений в детские сады, которая будет максимально прозрачна и понятна для всех", – рассказал аким Астаны.
На 1 января 2017 года в очереди на получение места в дошкольные организации стоят 33 240 детей.
По словам градоначальника, с учетом внутренней миграции и естественного прироста возникает дефицит мест в дошкольных учреждениях. Если в 2013 году количество детей дошкольного возраста составляло 72 тысячи, то за три года достигло 95 тысяч – рост на 32%.
Власти города намерены предоставить места в дошкольных учебных заведениях всем детям. Поэтому в 2017 году запланирован ввод трех новых детских садов, построенных за счет государственно-частного партнерства (ГЧП). Также в этом году сдадут в эксплуатацию два государственных детских сада и начнут строительство шести детских садов в рамках ГЧП.
"Мы разместили государственный образовательный заказ в 30 новых частных детских садах. В этом году мы существенно сократим очередь и вместе с тем мы хотим до 2020 года за счет механизмов ГЧП открыть 138 частных садов и полностью охватить всех детей", – отметил Исекешев.
Стоит отметить, ежегодно рост детского населения в Астане составляет 10%. По дошкольному образованию на данный момент функционирует 261 объект, из которых 95 государственных детских садов, 116 частных и 48 мини-центров. В 2016 году были введены 79 объектов, из которых 47 детских садов. Для финансирования детских садов в 2016 году было выделено 8,6 млрд тенге, на 2017 год выделено уже почти 10 млрд тенге.