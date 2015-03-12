Технологии
Систему онлайн-мониторинга добычи нефти запустит Казахстан в 2017 году
Айнур Курамысова
В Казахстане с 2017 года будет проводиться онлайн-мониторинг добычи нефти. Об этом сообщил вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В соответствии с новыми поправками и дополнениями в Закон "О недрах и недропользовании" с 2017 года в Казахстане будет запущена единая система онлайн-мониторинга добычи нефти на каждом месторождении и на каждой скважине, с контролем дальнейшей транспортировки нефти вплоть до автозаправочных станций", – сказал он на I Международном форуме Kazakhstan Geology Forum, Oil&Gas в Астане.

Карабалин также отметил, что в Казахстане, в частности, в компании "КазМунайГаз" развивается проект по внедрению территориальных баз данных, интегрированных с корпоративным банком данных в Центральном аппарате и научно-исследовательском Институте технологии добычи и бурения.

В мероприятии принимают участие более 70 компаний из Казахстана, Канады, Нидерландов, России, Узбекистана, Беларуси. Ожидается обсуждение развития ресурсного потенциала казахстанских недр, геофизических технологий, полевых исследований, разработки морских акваторий, а также подготовки и переподготовки кадров.

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