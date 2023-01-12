"За результат": систему оплаты труда службы занятости хотят пересмотреть в Казахстане

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Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на коллегии ведомства сообщила о планах по трансформации центров занятости населения.

«Будет сформирована новая структура: на уровне регионов функцию бэк-офиса будут выполнять центры трудовой мобильности, на уровне районов и городов фронт-офисами станут действующие центры занятости, преобразованные в карьерные центры. Также будут установлены тарифы за оказываемые центрами услуги, оплата труда сотрудников будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан», – озвучила она.

В пилотном режиме такие работы будут проводиться в Астане, а также в Карагандинской и Туркестанской областях.

Алихан Смаилов поддержал подход Минтруда.

«Помимо обновления структуры необходимо перейти и на оплату труда за результат – то есть чем больше трудоустроено граждан, тем выше зарплата сотрудников службы занятости, чтобы мотивировать их к результативной и эффективной работе по трудоустройству.

За создание рабочих мест должны отвечать акиматы и соответствующие госорганы. Все индикаторы по созданию рабочих мест должны быть отражены в планах развития госорганов и региональных картах занятости. Важно обеспечить качественный мониторинг по созданию постоянных рабочих мест через электронную биржу труда», – поставил задачи премьер.