Систему оповещения о ядерном ударе испытали на Гавайях

Сигнал "плачущая сирена" на островах прозвучал впервые после окончания холодной войны, сообщает 24.kz
.
Причина – угроза со стороны Северной Кореи. По расчетам местных властей, если Пхеньян запустит ракеты, у жителей Гавайских островов будет меньше 20 минут, чтобы спрятаться в укрытиях.
Как отмечается, Гавайи – первый штат в США, где за последние четверть века была испытана подобная система оповещения.
Напомним, 29 ноября КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты
. На этот раз высота полета составила около 4,5 тысячи километров, дальность – 950. Ракета упала в 200 километрах от побережья японской префектуры Аомори, в свободной экономической зоне. По аналитическим данным Южно-корейских, японских и американских военных, ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.