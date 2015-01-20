Систему оценки рисков в госорганах введут в Казахстане
Айнур Курамысова
В Казахстане разрабатывается методика организации систем оценки рисков, контролирующих государственные органы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра национальной экономики РК Тимура Жаксылыкова.
"В рамках исполнения указа Президента по кардинальному улучшению предпринимательской деятельности до апреля 2015 года будет разработана и внесена в Администрацию Президента новая методика организации систем оценки рисков, контролирующих государственные органы. Проект этой методики разработан и отрабатывается в специально созданной для этих целей рабочей группе, в которую вошли представители всех заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей", – сказал Жаксылыков на брифинге в СЦК.
Он отметил, что методика будет носить рамочный характер и должна быть принята в I полугодии 2015 года.
"После этого периода будет осуществлен переход на новые системы оценки рисков. Фактически в отношении предпринимателей в первом полугодии возможно проведение только внеплановых проверок по жалобам и обращениям физических и юридических лиц. Со второго полугодия уже на основании системы проверки будут проводиться только в тех сферах, где они будут разработаны, и только в отношении потенциальных нарушителей", – подчеркнул Жаксылыков.
Вице-министр считает, что вводимые нормы существенно облегчат жизнь предпринимателям, сократят количество оснований для проверок и не допустят увеличения рисков для потребителей.
Кроме этого, по словам Жаксылыкова, совместно с Национальным банком будут выработаны предложения, предусматривающие возможность страхования ответственности субъектов предпринимательства как альтернативы проверкам.
"Будет проведен анализ сфер возможного применения страхования, расчеты. В случае одобрения Правительством предусмотрены законодательные изменения", – заключил вице-министр.