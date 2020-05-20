Систему отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб создадут в РК
Лаура Тусупбекова
В Казахстане будет создана система отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб. Соответствующие поправки одобрил в первом чтении Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, поправками предусматривается введение понятий "информационная система отслеживания международных перевозок", "электронные идентификаторы (навигационные пломбы)", наделение Правительства Республики Казахстан компетенцией по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок.
Кроме того, предлагается установление требований, предъявляемых к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок, в части использования электронных идентификаторов (навигационных пломб), введение административной ответственности за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб).
Также законопроектом предлагается, что порядок использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.