Фото: Kazpravda.kz
Транспорт , Общество
Систему средней скорости на автотрассах планируют ввести в Казахстане

Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев в ходе подкаста на площадке ведомства в Youtube сообщил, что количество средств фото- и видеофиксации на автотрассах будет ежегодно увеличиваться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Есть моменты, когда мы предлагаем местным исполнительным органам установить на трассах светофорные объекты, скоростемеры. Данные мероприятия закладываются в бюджет за год вперед, рассматриваются, проходят экспертизу, проводятся конкурсы. В этом году во многих регионах предусмотрена установка дополнительных камер "Сергек", – сказал Ж. Мураталиев.

Спикер отметил, что количество средств фото- и видеофиксации на автотрассах будет ежегодно увеличиваться.

Также Ж. Мураталиев сообщил, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития внесено предложение о введении системы средней скорости. В настоящее время ведется согласование с другими государственными органами.

Ж. Мураталиев пояснил, что система средней скорости предусматривает установку камер "Сергек" не на всем протяжении определенной автотрассы. Например, на трассе Нур-Султан-Боровое будет достаточно установки камер в двух местах. При этом, если автомашина проходит определенный участок со скоростью, превышающей разрешенную, водителю приходит уведомление о штрафе.

 

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