Системы для "умных городов" необходимо проверять на "электронные жучки" – нобелевский лауреат
Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года профессор Святослав Тимашев после встречи с Президентом Нурсултаном Назарбаевым поделился с журналистами своим видением вопроса создания "умных городов" и подчеркнул, что всю инфраструктуру зарубежного производства необходимо тщательно проверять, сообщает Kazpravda.kz.
"Если проектировать "умные дома", "умные города", то программное обеспечение должно быть свое, отечественного производства. А "железо" (аппаратуру – Прим. ред.) иностранного производства обязательно необходимо проверять на "жучки" и "электронных кротов". Чтобы не было, как в первые постсоветские годы, когда покупали американского производства автомобиль, а через год или больше выяснялось, что в нем есть некий блок, который записывает разговоры и фиксирует передвижения, передавая данные через Интернет заинтересованной стороне", – сказал Тимашев журналистам.
Он отметил, что такие виды инфраструктуры, как "Интернет вещей" и корпоративные сети сегодня приобретают все большую популярность. Бесспорно, такие системы создают дополнительный комфорт, поэтому очень востребованы.
"Интернет вещей" – это очень удобно, например, есть обогревающий котел с чипом, которым можно управлять удаленно, устанавливать температуру или можно дистанционно завести и прогреть машину, включить в доме свет. Но, с одной стороны, это комфорт, с другой стороны – уязвимость. Ведь только компания-производитель, в конце концов, точно знает, что именно заложено в этой инфраструктуре, какие у нее возможности, и компания никогда полностью не раскроет свои секреты", – предостерег ученый.
По мнению нобелевского лауреата, инфокоммуникационную инфраструктуру необходимо развивать как можно быстрее, но подходить к ней с определенной долей осторожности, чтобы приобретенная за миллиардные суммы система "умного города" вместе со всем городом не перешла однажды под контроль иностранной компании-производителя.