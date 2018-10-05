Системы "Е-нотариат" и "Техосмотр" подверглись хакерским атакам

Общество
Фото: Shutterstock
Информационные системы "Е-нотариат" и "Техосмотр" подверглись хакерским атакам, из-за чего были заблокированы провайдером. Об этом сообщается на сайте АО "Национальные информационные технологии", передает Кazpravda.kz.

В АО "НИТ" сообщили, что единые информационные системы "Е-нотариат" и "Техосмотр" будут временно недоступны.

"Системы будут временно недоступны из зарубежных ресурсов, так как доступ к системам заблокирован на стороне провайдера АО "Казахтелеком" в связи с многочисленными DDoS-атаками", – говорится в сообщении.

В настоящий момент совместная работа с провайдером по восстановлению систем завершена.

"Е-нотариат" – это единая нотариальная информационная система. Система интегрирована с другими государственными базами данных. Это помогает нотариусам при совершении нотариальных действий запрашивать сведения о физических, юридических лицах и недвижимости онлайн.

"Техосмотр" – единая информационная система, созданная для того, чтобы информация обо всех фактах прохождения техосмотра велась централизованно, достоверно и своевременно с целью минимизирования причин возможных дорожно-транспортных происшествий в Казахстане.

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