Ситуация на рынке труда

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Алина ПАК
Численность наемных работников в 2014 году составила 6,1 млн. человек, или 71,9% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2,4 млн. человек, или 28,1%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 69,9%, непродуктивно занятых – 30,1%.
Уровень безработицы сложился в 5%. Доля безработных мужчин составила 43,4%, женщин – 56,6%.
Официально на конец 2014 го­да в органах занятости Министерства здравоохранения и социального развития зарегистрированы 33,4 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 0,4% от экономически активного населения (в 2013 году – 0,3%).
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