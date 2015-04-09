Ситуация на рынке труда

Численность наемных работников в 2014 году составила 6,1 млн. человек, или 71,9% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2,4 млн. человек, или 28,1%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 69,9%, непродуктивно занятых – 30,1%.Уровень безработицы сложился в 5%. Доля безработных мужчин составила 43,4%, женщин – 56,6%.Официально на конец 2014 го­да в органах занятости Министерства здравоохранения и социального развития зарегистрированы 33,4 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 0,4% от экономически активного населения (в 2013 году – 0,3%).