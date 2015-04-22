Ситуация нормализуется

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Наталья РЫЖКОВА, Чингиз ТАШЕНОВ
В Абайском районе водная опас­ность миновала, констатируют в ДЧС области, подчеркивая: "На сегодня угрозы нет". Население начало возвращаться в свои дома. Почти 4 тыс. человек и свыше 11 тыс. голов скота своевременно были эвакуированы, никто не пострадал. 132 человека из сел Пруды, Огороды, Каракога продолжают жить у родственников, пока их строения осушаются.

Большой ущерб нанесен шести жилым строениям в селе Жумабек. Техническая экспертиза изучит вопрос, касающийся целесообразности их восстановления. Семьи получили спонсорскую помощь – одежду, продукты питания, средства гигиены, медикаменты. Они, в частности, поступили от районного филиала Палаты предпринимателей, АО "Каз­АгроМаркетинг", компании "Алтын Сапа" Астаны, карагандинского филиала "КазМунайГаза", юридического колледжа "Фемида", а также Курминской средней школы и местных предпринимателей.

Акимат района доставил 17 мешков муки и столько же сахара, постельные принадлежности. АО «КазАгроМаркетинг» снабдило продовольственными товарами население села Южного Коксунского сельского округа.

Аким Акмолинской области Сергей Кулагин встретился с жителями подтопленных домов Ерейментауского района. В нынешнем году из-за обильного таяния снегов паводки накрыли жилые дома в селах Еркеншилик и Олжабай-батыр. В разной степени в первом населенном пункте пострадали 13 домов, а во втором – 5. Жителям оказана поддержка. В частности, ко всем домам подвезены инерт­ные материалы, сельчанам помогли в вывозе имущества и скота.

В настоящее время в районе создана и приступила к работе комиссия по оценке причиненного паводком ущерба, привлечена независимая экспертная группа. Сергей Кулагин заверил, что никто из сельчан не останется без внимания. После оценки дома, подлежащие ремонту, будут восстанавливаться. Хозяева же тех строений, которые не подлежат восстановлению, получат новое жилье.

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