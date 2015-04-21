Ситуация нормализуется

Наталья РЫЖКОВА, Чингиз ТАШЕНОВ
В Абайском районе водная опас­ность миновала, констатируют в ДЧС области, подчеркивая: «На сегодня угрозы нет». Население начало возвращаться в свои дома. Почти 4 тыс. человек и свыше 11 тыс. голов скота своевременно были эвакуированы, никто не пострадал. 132 человека из сел Пруды, Огороды, Каракога продолжают жить у родственников, пока их строения осушаются.
Большой ущерб нанесен шести жилым строениям в селе Жумабек. Техническая экспертиза изучит вопрос, касающийся целесообразности их восстановления. Семьи получили спонсорскую помощь – одежду, продукты питания, средства гигиены, медикаменты. Они, в частности, поступили от районного филиала Палаты предпринимателей, АО «Каз­АгроМаркетинг», компании «Алтын Сапа» Астаны, карагандинского филиала «КазМунайГаза», юридического колледжа «Фемида», а также Курминской средней школы и местных предпринимателей.
Акимат района доставил 17 мешков муки и столько же сахара, постельные принадлежности. АО «КазАгроМаркетинг» снабдило продовольственными товарами население села Южного Коксунского сельского округа.
Аким Акмолинской области Сергей Кулагин встретился с жителями подтопленных домов Ерейментауского района. В нынешнем году из-за обильного таяния снегов паводки накрыли жилые дома в селах Еркеншилик и Олжабай-батыр. В разной степени в первом населенном пункте пострадали 13 домов, а во втором – 5. Жителям оказана поддержка. В частности, ко всем домам подвезены инерт­ные материалы, сельчанам помогли в вывозе имущества и скота.
В настоящее время в районе создана и приступила к работе комиссия по оценке причиненного паводком ущерба, привлечена независимая экспертная группа. Сергей Кулагин заверил, что никто из сельчан не останется без внимания. После оценки дома, подлежащие ремонту, будут восстанавливаться. Хозяева же тех строений, которые не подлежат восстановлению, получат новое жилье.

Популярное

Все
Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
С упором на орошение
Английский акцент казахстанского футбола
Состязания в Рабате
«Семей» диктует правила в Алматы
Обеспечить транспортную доступность
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Шампунь на тротуары не жалели
Душа народа – в струнах домбры
В Астане наградили юных журналистов
Мыслитель планетарного масштаба
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
«Сириус» в Казахстане
Sardar: мифология и технологии
Конституция в контексте развития образования и науки
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]