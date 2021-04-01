Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 1 апреля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1873 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 512
;
– город Алматы – 515
;
– город Шымкент – 51;
– Акмолинская область – 48;
– Актюбинская область – 86;
– Алматинская область – 220
;
– Атырауская область – 75;
– Восточно-Казахстанская область – 34;
– Жамбылская область – 26;
– Западно-Казахстанская область – 98;
– Карагандинская область – 95;
– Костанайская область – 37;
– Кызылординская область – 15;
– Мангистауская область – 19;
– Павлодарская область – 17;
– Северо-Казахстанская область – 17;
– Туркестанская область – 8.
Всего в стране выявлено 246 854 заболевших.
За прошедшие сутки 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 220 313.