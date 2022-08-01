Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 414 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 947
– город Алматы – 464
– город Шымкент – 18
– Акмолинская область – 101
– Актюбинская область – 12
– Алматинская область – 44
– Жетысуская область – 42
– Атырауская область – 41
– Восточно-Казахстанская область – 8
– Абайская область – 35
– Жамбылская область – 71
– Западно-Казахстанская область – 40
– Карагандинская область – 367
– Улытауская область – 17
– Костанайская область – 26
– Кызылординская область – 52
– Мангистауская область – 18
– Павлодарская область – 55
– Северо-Казахстанская область – 27
– Туркестанская область – 29
Всего в стране выявлены 1 352 594 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 312 462.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.