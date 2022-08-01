Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 414 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 947

– город Алматы – 464

– город Шымкент – 18

– Акмолинская область – 101

– Актюбинская область – 12

– Алматинская область – 44

– Жетысуская область – 42

– Атырауская область – 41

– Восточно-Казахстанская область – 8

– Абайская область – 35

– Жамбылская область – 71

– Западно-Казахстанская область – 40

– Карагандинская область – 367

– Улытауская область – 17

– Костанайская область – 26

– Кызылординская область – 52

– Мангистауская область – 18

– Павлодарская область – 55

– Северо-Казахстанская область – 27

– Туркестанская область – 29

Всего в стране выявлены 1 352 594 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 312 462.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

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