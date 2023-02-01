Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 1 февраля лечение от КВИ продолжает получать 1 551 человек (–1 404+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном – 1 430 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.