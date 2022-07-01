Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 1 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 189 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 55,

- в Алматы – 98,

- в Шымкенте – 8,

- в Акмолинской области – 1,

- в Алматинской области – 8,

- в Атырауской области – 5,

- в Восточно-Казахстанской области – 3,

- в Жамбылской области – 5,

- в Карагандинской области – 5,

- в Северо-Казахстанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 306 797 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 393.

На 1 июля лечение от КВИ продолжает получать 788 человек (741+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 пациентов, на амбулаторном уровне – 673 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.