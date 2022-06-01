Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 1 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 3;

– в Алматы – 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 755 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 015.

На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (78 КВИ+ и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся 48 пациентов, на амбулаторном уровне – 80 пациентов.