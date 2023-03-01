Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 марта

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 630 человек (–1 468+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном – 1 522 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa.