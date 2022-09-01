Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 210 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 46

– город Алматы – 30

– город Шымкент – 2

– Акмолинская область – 33

– Актюбинская область – 8

– Алматинская область – 3

– Жетысуская область – 7

– Атырауская область – 4

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Абайская область – 1

– Жамбылская область – 5

– Западно-Казахстанская область – 7

– Карагандинская область – 33

– Улытауская область – 3

– Костанайская область – 11

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 5

– Павлодарская область – 5

– Северо-Казахстанская область – 5

– Туркестанская область – 0

Всего в стране выявлены 1 388 689 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 357 886.

На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 448 человек (–17 119+ и 329 КВИ-), из них в стационарах находятся 486 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 962 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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