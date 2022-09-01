Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 210 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 46
– город Алматы – 30
– город Шымкент – 2
– Акмолинская область – 33
– Актюбинская область – 8
– Алматинская область – 3
– Жетысуская область – 7
– Атырауская область – 4
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Абайская область – 1
– Жамбылская область – 5
– Западно-Казахстанская область – 7
– Карагандинская область – 33
– Улытауская область – 3
– Костанайская область – 11
– Кызылординская область – 1
– Мангистауская область – 5
– Павлодарская область – 5
– Северо-Казахстанская область – 5
– Туркестанская область – 0
Всего в стране выявлены 1 388 689 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 357 886.
На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 448 человек (–17 119+ и 329 КВИ-), из них в стационарах находятся 486 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 962 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.