Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 10 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 4,
- в городе Алматы – 6,
- в Актюбинской области – 2,
- в Северо-Казахстанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 292 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 521.