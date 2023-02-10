Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 февраля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 406 543 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 10 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 94 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 406 543 заболевших.

На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 649 человек (1 484+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечении – 1 528 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.