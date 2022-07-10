Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 10 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 120
– город Алматы – 165
– город Шымкент – 44
– Акмолинская область – 14
– Алматинская область – 40
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Жамбылская область – 17
– Западно-Казахстанская область – 4
– Карагандинская область – 34
– Костанайская область – 7
– Кызылординская область – 9
– Мангистауская область – 5
– Павлодарская область – 5
– Северо-Казахстанская область – 5
– Туркестанская область – 7
Всего в стране выявлено 1 309 434 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 322.
На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 510 человек (–2 449 и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне – 2 219 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 14 пациентов.