Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 10 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 120

– город Алматы – 165

– город Шымкент – 44

– Акмолинская область – 14

– Алматинская область – 40

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Жамбылская область – 17

– Западно-Казахстанская область – 4

– Карагандинская область – 34

– Костанайская область – 7

– Кызылординская область – 9

– Мангистауская область – 5

– Павлодарская область – 5

– Северо-Казахстанская область – 5

– Туркестанская область – 7

Всего в стране выявлено 1 309 434 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 322.

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 510 человек (–2 449 и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне – 2 219 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 14 пациентов.