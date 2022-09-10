Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 211 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 37

– город Алматы – 22

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 33

– Актюбинская область – 2

– Алматинская область – 2

– Жетысуская область – 1

– Атырауская область – 7

– Восточно-Казахстанская область – 7

– Абайская область – 2

– Жамбылская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 10

– Карагандинская область – 32

– Улытауская область – 4

– Костанайская область – 18

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 2

– Павлодарская область – 8

– Северо-Казахстанская область – 18

– Туркестанская область – 4

Всего в стране выявлены 1 391 372 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 361 780.

На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 147 человек (–15 906+ и 241 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 809 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.