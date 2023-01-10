Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 329 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 10 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 120 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 329 заболевших.

На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человек (2 267+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении – 2 151 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.