Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 4

– город Алматы - 7

– Восточно-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 304 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 528.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.