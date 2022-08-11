Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 651 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 370,

- в Алматы – 185,

- в Шымкенте – 16,

- в Акмолинской области – 109,

- в Актюбинской области – 82,

- в Алматинской области – 16,

- в Жетысуской области - 53,

- в Атырауской области – 48,

- в Восточно-Казахстанской области – 29,

- в Абайской области - 26,

- в Жамбылской области – 33,

- в Западно-Казахстанской области – 118,

- в Карагандинской области – 191,

- в Улытауской области - 37,

- в Костанайской области – 89,

- в Кызылординской области – 22,

- в Мангистауской области – 34,

- в Павлодарской области – 105,

- в Северо-Казахстанской области – 78,

- в Туркестанской области – 10.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 372 634 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 334 270.

На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 242 пациента, на амбулаторном уровне – 24 692 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.