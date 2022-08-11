Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 651 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 370,
- в Алматы – 185,
- в Шымкенте – 16,
- в Акмолинской области – 109,
- в Актюбинской области – 82,
- в Алматинской области – 16,
- в Жетысуской области - 53,
- в Атырауской области – 48,
- в Восточно-Казахстанской области – 29,
- в Абайской области - 26,
- в Жамбылской области – 33,
- в Западно-Казахстанской области – 118,
- в Карагандинской области – 191,
- в Улытауской области - 37,
- в Костанайской области – 89,
- в Кызылординской области – 22,
- в Мангистауской области – 34,
- в Павлодарской области – 105,
- в Северо-Казахстанской области – 78,
- в Туркестанской области – 10.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 372 634 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 334 270.
На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 242 пациента, на амбулаторном уровне – 24 692 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.