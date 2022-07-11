Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 454 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 309 888 заболевших.

На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 837 человек (2 777 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне – 2 546 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки 126 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии выздоровело 1 293 448 человек.