Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 2

– Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 607 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 5 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 455.