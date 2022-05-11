Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 1
– город Алматы - 2
– Северо-Казахстанская область - 1
Всего в стране выявлены 1 305 607 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 5 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 455.