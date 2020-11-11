Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 ноября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 37;
– город Алматы – 30;
– город Шымкент – 3;
– Акмолинская область – 45;
– Актюбинская область – 7;
– Алматинская область – 14;
– Атырауская область – 7;
– Восточно-Казахстанская область – 237;
– Жамбылская область – 5;
– Западно-Казахстанская область – 24;
– Карагандинская область – 12;
– Костанайская область – 61;
– Мангистауская область – 2;
– Павлодарская область – 52;
– Северо-Казахстанская область – 30;
– Туркестанская область – 2.
Всего в стране выявлены 117 904 заболевших.
За прошедшие сутки 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 108 387.