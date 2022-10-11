Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 октября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 11 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 26 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 8

- город Алматы – 7

- Западно-Казахстанская область – 2

- Карагандинская область – 3

- Улытауская область – 1

- Костанайская область – 2

- Павлодарская область – 2

- Северо-Казахстанская область – 1.

Всего в стране выявлено 1 394 028 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 76 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 379 442.

9 октября в Казахстане не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 90 098, летальных случаев – 5 360, выздоровевших – 84 603.