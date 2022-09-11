Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 29,

- в Алматы – 18,

- в Акмолинской области – 19,

- в Актюбинской области – 7,

- в Жетысуской области - 4,

- в Атырауской области – 8,

- в Восточно-Казахстанской области – 2,

- в Абайской области - 1,

- в Западно-Казахстанской области – 14,

- в Карагандинской области – 30,

- в Улытауской области - 3,

- в Костанайской области – 19,

- в Кызылординской области – 1,

- в Мангистауской области – 6,

- в Павлодарской области – 7,

- в Северо-Казахстанской области – 9,

- в Туркестанской области – 3.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 391 552 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 362 138.