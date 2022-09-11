Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 29,
- в Алматы – 18,
- в Акмолинской области – 19,
- в Актюбинской области – 7,
- в Жетысуской области - 4,
- в Атырауской области – 8,
- в Восточно-Казахстанской области – 2,
- в Абайской области - 1,
- в Западно-Казахстанской области – 14,
- в Карагандинской области – 30,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 19,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 6,
- в Павлодарской области – 7,
- в Северо-Казахстанской области – 9,
- в Туркестанской области – 3.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 391 552 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 362 138.