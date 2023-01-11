Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 504 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 175 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 504 заболевших.

На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 2 400 человек (2 255+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 240 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 160 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.