Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 декабря
COVID
За истекшие сутки в Казахстане зарегистрировано 148 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 855 человек (1 662+ и 193 КВИ-), из них в стационарах находится – 263 пациента, на амбулаторном – 1 592 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 9 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,
на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.