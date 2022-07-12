Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 482 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 123,
в городе Алматы – 205,
в городе Шымкент – 28,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 29,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 23,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 28,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 4,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 310 370 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 556.
На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 3 211 человек (3 151 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне – 2 810 пациентов.