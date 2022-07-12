Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 482 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 123,



в городе Алматы – 205,



в городе Шымкент – 28,



в Акмолинской области – 1,



в Актюбинской области – 3,



в Алматинской области – 29,



в Атырауской области – 15,



в ВКО – 5,



в Жамбылской области – 23,



в ЗКО – 4,



в Карагандинской области – 28,



в Кызылординской области – 6,



в Мангистауской области – 4,



в Павлодарской области – 4,



в Туркестанской области – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 310 370 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 556.

На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 3 211 человек (3 151 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне – 2 810 пациентов.