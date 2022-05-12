Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 7

– город Алматы - 4

– Актюбинская область - 1

– Карагандинская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 620 заболевших.

На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 193 человека (–492+ и 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 125 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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