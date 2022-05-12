Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 7
– город Алматы - 4
– Актюбинская область - 1
– Карагандинская область - 1
Всего в стране выявлены 1 305 620 заболевших.
На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 193 человека (–492+ и 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 125 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.