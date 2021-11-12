Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 121
– город Алматы - 146
– город Шымкент - 32
– Акмолинская область - 98
– Актюбинская область - 20
– Алматинская область - 83
– Атырауская область - 28
– Восточно-Казахстанская область - 93
– Жамбылская область - 15
– Западно-Казахстанская область - 38
– Карагандинская область - 135
– Костанайская область - 116
– Кызылординская область - 24
– Мангистауская область - 6
– Павлодарская область - 129
– Северо-Казахстанская область - 161
– Туркестанская область - 15
Всего в стране выявлено 954 146 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 910 246.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 121
– город Алматы - 146
– город Шымкент - 32
– Акмолинская область - 98
– Актюбинская область - 20
– Алматинская область - 83
– Атырауская область - 28
– Восточно-Казахстанская область - 93
– Жамбылская область - 15
– Западно-Казахстанская область - 38
– Карагандинская область - 135
– Костанайская область - 116
– Кызылординская область - 24
– Мангистауская область - 6
– Павлодарская область - 129
– Северо-Казахстанская область - 161
– Туркестанская область - 15
Всего в стране выявлено 954 146 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 910 246.