Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 ноября

Коронавирус
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 121

– город Алматы - 146

– город Шымкент - 32

– Акмолинская область - 98

– Актюбинская область - 20

– Алматинская область - 83

– Атырауская область - 28

– Восточно-Казахстанская область - 93

– Жамбылская область - 15

– Западно-Казахстанская область - 38

– Карагандинская область - 135

– Костанайская область - 116

– Кызылординская область - 24

– Мангистауская область - 6

– Павлодарская область - 129

– Северо-Казахстанская область - 161

– Туркестанская область - 15

Всего в стране выявлено 954 146 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 910 246.

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