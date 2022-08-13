Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 452 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 302

– город Алматы – 156

– город Шымкент – 16

– Акмолинская область – 99

– Актюбинская область – 34

– Алматинская область – 23

– Жетысуская область – 38

– Атырауская область – 36

– Восточно-Казахстанская область – 41

– Абайская область – 21

– Жамбылская область – 27

– Западно-Казахстанская область – 111

– Карагандинская область – 193

– Улытауская область – 12

– Костанайская область – 87

– Кызылординская область – 30

– Мангистауская область – 43

– Павлодарская область – 110

– Северо-Казахстанская область – 68

– Туркестанская область – 5

Всего в стране выявлены 1 375 729 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 133 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 338 589.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

 

 

 

 

 

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