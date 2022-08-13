Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 452 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 302
– город Алматы – 156
– город Шымкент – 16
– Акмолинская область – 99
– Актюбинская область – 34
– Алматинская область – 23
– Жетысуская область – 38
– Атырауская область – 36
– Восточно-Казахстанская область – 41
– Абайская область – 21
– Жамбылская область – 27
– Западно-Казахстанская область – 111
– Карагандинская область – 193
– Улытауская область – 12
– Костанайская область – 87
– Кызылординская область – 30
– Мангистауская область – 43
– Павлодарская область – 110
– Северо-Казахстанская область – 68
– Туркестанская область – 5
Всего в стране выявлены 1 375 729 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 133 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 338 589.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.