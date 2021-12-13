Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 декабря

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 декабря, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:- город Нур-Султан - 81,
- город Алматы - 14,
- город Шымкент - 5,
- Акмолинская область - 59,
- Актюбинская область - 2,
- Алматинская область - 12,
- Восточно-Казахстанская область - 12,
- Жамбылская область - 2,
- Западно-Казахстанская область - 10, - Карагандинская область - 90,
- Костанайская область - 60,
- Кызылординская область - 3,
- Мангистауская область - 3, - Павлодарская область - 66,
- Северо-Казахстанская область - 66,
- Туркестанская область - 6.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 979 975
заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 948 757.