Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 663 человека (–1 508+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.