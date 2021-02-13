Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 февраля

Коронавирус
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 95;

– город Алматы – 116;

– город Шымкент – 7;

– Акмолинская область – 75;

– Актюбинская область – 23;

– Алматинская область – 63;

– Атырауская область – 48;

– Восточно-Казахстанская область – 45;

– Жамбылская область – 15;

– Западно-Казахстанская область – 62;

– Карагандинская область – 60;

– Костанайская область – 77;

– Кызылординская область – 18;

– Мангистауская область – 3;

– Павлодарская область – 150;

– Северо-Казахстанская область – 59;

– Туркестанская область – 4.

Всего в стране выявлено 200 964 заболевших.

За прошедшие сутки 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 183 315.

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