Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 февраля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 95;
– город Алматы – 116;
– город Шымкент – 7;
– Акмолинская область – 75;
– Актюбинская область – 23;
– Алматинская область – 63;
– Атырауская область – 48;
– Восточно-Казахстанская область – 45;
– Жамбылская область – 15;
– Западно-Казахстанская область – 62;
– Карагандинская область – 60;
– Костанайская область – 77;
– Кызылординская область – 18;
– Мангистауская область – 3;
– Павлодарская область – 150;
– Северо-Казахстанская область – 59;
– Туркестанская область – 4.
Всего в стране выявлено 200 964 заболевших.
За прошедшие сутки 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 183 315.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 95;
– город Алматы – 116;
– город Шымкент – 7;
– Акмолинская область – 75;
– Актюбинская область – 23;
– Алматинская область – 63;
– Атырауская область – 48;
– Восточно-Казахстанская область – 45;
– Жамбылская область – 15;
– Западно-Казахстанская область – 62;
– Карагандинская область – 60;
– Костанайская область – 77;
– Кызылординская область – 18;
– Мангистауская область – 3;
– Павлодарская область – 150;
– Северо-Казахстанская область – 59;
– Туркестанская область – 4.
Всего в стране выявлено 200 964 заболевших.
За прошедшие сутки 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 183 315.