Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 820 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 180

– город Алматы – 280

– город Шымкент – 87

– Акмолинская область – 8

– Актюбинская область – 3

– Алматинская область – 67

– Атырауская область – 17

– Восточно-Казахстанская область – 12

– Жамбылская область – 35

– Западно-Казахстанская область – 7

– Карагандинская область – 56

– Костанайская область – 9

– Кызылординская область – 19

– Мангистауская область – 10

– Павлодарская область – 8

– Северо-Казахстанская область – 9

– Туркестанская область – 13

Всего в стране выявлено 1 311 190 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 899.

На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3 700 человек (–3 628 и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне – 2 267 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 16 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Алматы.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.