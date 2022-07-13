Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 820 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 180
– город Алматы – 280
– город Шымкент – 87
– Акмолинская область – 8
– Актюбинская область – 3
– Алматинская область – 67
– Атырауская область – 17
– Восточно-Казахстанская область – 12
– Жамбылская область – 35
– Западно-Казахстанская область – 7
– Карагандинская область – 56
– Костанайская область – 9
– Кызылординская область – 19
– Мангистауская область – 10
– Павлодарская область – 8
– Северо-Казахстанская область – 9
– Туркестанская область – 13
Всего в стране выявлено 1 311 190 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 899.
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3 700 человек (–3 628 и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне – 2 267 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 16 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Алматы.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.