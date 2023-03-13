Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 марта

По состоянию на 13 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 793 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 44 человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

На 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 793 человека (1 618+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится – 130 пациент, на амбулаторном – 1 663 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.