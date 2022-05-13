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Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 2

– город Алматы - 7

– Восточно-Казахстанская область - 1

– Западно-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлен 1 305 631 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 490.

На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 102 человека (–480+ и 622 КВИ-), из них в стационарах находятся 66 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 036 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

11 мая зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 88 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 89052, летальных случаев - 5353, выздоровевших -  83076.

 

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