Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 октября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 075 человек (–933+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 969 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.